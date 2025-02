Santos x São Paulo: veja onde assistir ao jogo válido pela sexta rodada do Paulistão

Santos e São Paulo se enfrentam na noite deste sábado, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

O jogo será transmitido pela MAX (streaming) e pelo canal da TNT (canal fechado). O torcedor ainda pode acompanhar todos os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulista?o (@paulistao)

Equipe mandante deste SanSão, o Santos começou mal o Campeonato Paulista e atualmente está em uma sequência de três derrotas seguidas. No último jogo, o Peixe perdeu fora de casa para o São Bernardo por 3 a 1. Antes, o Alvinegro Praiano havia perdido para Palmeiras e Velo Clube.

Com quatro pontos em cinco jogos, o Santos é o segundo colocado do Grupo B do Paulistão, que ainda conta com Guarani, RB Bragantino e Portuguesa.

Por sua vez, o São Paulo está em grande fase. Após vencer o Majestoso contra o Corinthians por 3 a 1, o Tricolor Paulista derrotou a Portuguesa na última quarta-feira por 2 a 1, com direito a gol do jovem Ryan Francisco, eleito o craque da Copinha 2025.

Com dez pontos em quatro partidas, o São Paulo é o líder do Grupo C do Paulistão, que possui Novorizontino, Noroeste e Água Santa.