Santos entra no 'efeito Neymar' e vence o São Paulo na Vila Belmiro

Do UOL, em Santos (SP)

Sob "efeito Neymar", o Santos venceu o São Paulo por 3 a 1, de virada, na noite deste sábado (1), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor abriu o placar com Lucas Moura, mas o Peixe virou com Guilherme (2) e Gabriel Bontempo.

Ainda sem Neymar, o Santos pareceu contagiado pela chegada do craque na última sexta-feira (31) e fez sua melhor partida no Estadual, diminuindo a pressão sobre o técnico Pedro Caixinha.

Neymar iria para a Vila Belmiro, mas avisou que assistiria de casa por conta do cansaço da viagem da Arábia Saudita ao Brasil antes da festa de apresentação. O camisa 10 deve estrear diante do Botafogo-SP, quarta, também na Vila.

Guilherme marcou o gol de número 13 mil da história do Santos e ainda marcou o 130002. Ele é o artilheiro do Paulistão com sete gols.

Gabriel Bontempo, de 20 anos, foi a novidade de Caixinha e não decepcionou. O Menino da Vila acertou um belo chute para marcar o segundo do Peixe.

Tiquinho Soares foi ovacionado. O centroavante participou dos dois gols e teve o nome gritado várias vezes pela torcida.

O jogo foi adiado em 45 minutos por causa da forte chuva na Baixada Santista. O gramado melhorou no decorrer da partida.

O Santos interrompe uma sequência de três derrotas e sobe para o segundo lugar do Grupo B, com sete pontos.

O São Paulo perde a invencibilidade, mas ainda é o líder do Grupo C, com 10 pontos.

O Santos voltará a campo para enfrentar o Botinha. O São Paulo receberá o Mirassol, também na quarta, no Morumbi.

Muita briga, pouco futebol

O primeiro tempo foi muito pegado na Vila Belmiro. Com o gramado pesado, Santos e São Paulo passaram a maior parte da etapa inicial dividindo bolas no meio-campo. O técnico Pedro Caixinha foi expulso por reclamação antes dos 10 minutos.

O jogo se encaminhava para um empate no intervalo quando Calleri desbloqueou a defesa do Peixe. Ele passou por Luan Peres no pivô e passou para Lucas Moura. Quase na pequena área, o ídolo do Tricolor girou em cima de Vinicius Lira e bateu por baixo das pernas de Gabriel Brazão.

Em desvantagem, o Santos aumentou o ritmo e não demorou a empatar. Vinicius Lira cobrou lateral na área e Tiquinho cabeceou de casquinha. No rebote do goleiro Rafael, Gabriel Bontempo chutou cruzado e Guilherme empurrou. Foi o gol 13 mil da história santista.

Santos se impõe

O São Paulo voltou melhor para a etapa final, mas foi o Santos quem marcou. Logo após Luciano quase desempatar de fora da área, o Peixe encontrou a virada aos 7 minutos.

Tiquinho Soares fez o pivô, Soteldo correu e tocou para Gabriel Bontempo bater cruzado. Brilhou a estrela do técnico Pedro Caixinha.

Com a vitória parcial, o Santos se soltou mais em campo e marcou o terceiro, aos 25 minutos. Tiquinho ganhou novamente pelo alto, Soteldo tocou e Pituca deu uma boa assistência para Guilherme marcar o segundo dele e o sétimo no Paulistão. 3 a 1.

O São Paulo teve uma grande chance de reagir rápido aos 29, mas Kevyson salvou o Santos. Luciano fez fila, encobriu o goleiro Gabriel Brazão e o lateral-esquerdo Kevyson tirou na linha.

Lances importantes

1 a 0 São Paulo. Aos 35 minutos, Calleri passou por Luan Peres e cruzou para Lucas Moura. O meia-atacante do Tricolor girou em Vinicius Lira e bateu por baixo de Gabriel Brazão para abrir o placar.

1 a 1. No minuto 42, Vinicius Lira cobrou lateral na área e Tiquinho deu uma casquinha. No rebote de Rafael, Gabriel Bontempo bateu cruzado e Guilherme empurrou na pequena área.

A virada. Aos 7 minutos do segundo tempo, Tiquinho fez o pivô, Soteldo arrancou e passou para Gabriel Bontempo, a novidade de Caixinha, bater cruzado para fuzilar a rede de Rafael.

3 a 1. No minuto 25 da etapa final, Tiquinho ganhou pelo alto e Soteldo tocou para Diego Pituca dar uma linda assistência para Guilherme marcar o segundo dele na saída do Rafael.

FICHA TÉCNICA

Santos 3 x 1 São Paulo

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 1º de fevereiro de 2025 (sábado)

Horário: 21h15 (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Árbitro Assistente 1: Alex Ang Ribeiro

Árbitro Assistente 2: Raphael de Albuquerque Lima

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões amarelos: Rincón, Tiquinho Soares, Zé Ivaldo e Léo Godoy (Santos) e Sabino, André Silva e Ferreirinha (São Paulo)

Cartão vermelho: Pedro Caixinha (Santos)

Público: 14.268

Renda: R$ 647.143,02

GOLS

Santos: Guilherme, aos 42 minutos do 1T; Gabriel Bontempo e Guilherme, aos 7 e 25 minutos do 2T

São Paulo: Lucas Moura, aos 35 minutos do 1T

Santos: Gabriel Brazão, Léo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres e Vinicius Lira (Kevyson); Tomás Rincón, Diego Pituca e Soteldo (João Schmidt); Gabriel Bontempo (Miguelito), Guilherme (Luca Meirelles) e Tiquinho Soares. Técnico: Pedro Caixinha

São Paulo: Rafael, Igor Vinicius (Ferraresi), Arboleda, Sabino e Enzo Dias (Ryan Francisco); Pablo Maia (Ferreirinha), Alisson e Luciano; Lucas Moura, Oscar e Calleri (André Silva). Técnico: Luís Zubeldía