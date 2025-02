Santos alcança marca de 13 mil gols em sua história no clássico contra o São Paulo

Este sábado, dia 1° de fevereiro, é mais um dia importante na história do Santos. Na vitória por 3 a 1 no clássico contra o São Paulo, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, o Peixe chegou à marca de 13 mil gols em sua história, sendo o primeiro time a atingir essa marca.

O responsável por esse gol foi o atacante Guilherme. O jogador marcou o gol de empate da partida, na Vila Viva Sorte, depois do Peixe sair atrás no marcador. Depois disso, Bontempo fez mais um, e Guilherme fechou o placar com a vitória santista, por 3 a 1.

UMA HISTÓRIA MARCANTE... COM 13 MIL GOLS! 1??3??0??0??0?? pic.twitter.com/1hNrPV4d4s ? Santos FC (@SantosFC) February 2, 2025

Com o resultado, o Peixe voltou a vencer no Paulistão depois de três jogos. Antes disso, a equipe havia perdido para o Palmeiras, Velo Clube e São Bernardo. A equipe agora se prepara para o duelo contra o Botafogo-SP, na próxima quarta-feira, às 21h35 (de Brasília).

O duelo contra o time de Ribeirão Preto pode marcar a estreia de Neymar. O craque foi apresentado à imprensa e à torcida, na Vila, na última sexta-feira, com grande festa.

O maior marcador da história do Santos é Pelé. O ídolo balançou a rede vestindo a camisa do Peixe em 1.091 oportunidades, de acordo com o clube.