Ramón Díaz exalta desempenho do Corinthians e vai continuar com planejamento: 'Rodízio mantido'

Cinco vitórias em seis rodadas e 15 pontos conquistados em 18 possíveis. É em cima desses números que o técnico Ramón Díaz vem se apoiando para suportar essa maratona de jogos a que o Corinthians vem sendo submetido até aqui. Na companhia do auxiliar Emiliano Díaz, o comandante argentino exaltou o triunfo conquistado sobre o Noroeste neste sábado.

"Estamos administrando bem a situação. Não existe tempo para recuperação. Temos muito medo de que se machuquem. Jogamos contra equipes que se defendem bem. E estamos sendo protagonistas", afirmou Ramón que respondeu ainda o que pretende fazer para continuar colecionando vitórias. "Esse rodízio tem que ser mantido. Impossível não fazer isso", completou.

Com um aproveitamento de 83% na competição, Emiliano Díaz disse não se preocupar com as deficiências que o time vem apresentando nas partidas. Segundo o auxiliar, isso é fruto do pouco tempo de preparação em função da pré-temporada "enxuta".

"Falta de eficiência não preocupa porque estamos em início de temporada. Já passamos dos 14 pontos, que foi a pontuação que fizemos no ano passado (com o mesmo número de partidas). O Paulista não é fácil e temos de dar muito valor ao grupo pelo que vem fazendo. Lógico que queremos mais, mas estamos no início", afirmou.

Sobre o time que deve encarar o Novorizontino já nesta segunda, como parte da maratona de partidas que o Corinthians vem enfrentando (quatro jogos em nove dias), a estratégia vai ser analisar o desgaste dos atletas. "Estamos conversando e fazendo nosso trabalho", disse Emiliano.

A odisseia Corintiana teve início na última quarta-feira quando encarou e venceu a Ponte Preta em Campinas. Neste sábado, a segunda etapa foi superada com o sucesso sobre o Noroeste. O próximo desafio é o Novorizontino, nesta segunda, e depois esta etapa será finalizada com o clássico diante do Palmeiras na próxima quinta-feira.

Artilheiro do time na última temporada, Yuri Alberto foi o exemplo dessa política de preservar os atletas diante da maratona de partidas. Ele entrou aos 24 minutos do segundo tempo e ficou satisfeito com o resultado positivo. "Começar o jogo no banco faz parte do processo, o Campeonato está no início, e as coisas vão acontecer no tempo certo", comentou o centroavante.