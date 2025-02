Rafaela Silva cai nas oitavas e Brasil fica sem medalhas no 1º dia do Grand Slam de Paris

O primeiro dia do Grand Slam de Paris de Judô 2025 marcou o início da temporada no Circuito Mundial da Federação Internacional de Judô (IJF), mas não trouxe medalhas para o Brasil. Três judocas representaram o país na Accor Arena, enfrentando adversários de alto nível, mas foram eliminados nas oitavas de final.

Rafaela Silva, campeã olímpica e agora na categoria até 63kg, foi a primeira brasileira a competir. Ela estreou com vitória sobre a italiana Savita Russo, conquistando um yuko, pontuação resgatada pelas novas regras do judô. Porém, na luta seguinte, enfrentou a holandesa Joanne Von Lieshout, atual campeã mundial, que aplicou dois waza-ari, encerrando a participação da brasileira.

Nauana Silva também competiu na categoria até 63kg e entrou diretamente nas oitavas de final. Sua estreia foi marcada por um confronto difícil contra a japonesa Megu Danno, que conseguiu uma imobilização de 20 segundos, resultando em um ippon e eliminando a brasileira.

No masculino, Vinicius Ardina (-73kg) iniciou sua campanha com uma vitória por ippon sobre o estadunidense Jack Yonezuka. Apesar do bom começo, ele não conseguiu avançar, sendo derrotado pelo sul-coreano Donghyun Bae, que garantiu a vitória com um waza-ari seguido de ippon.

A competição segue neste domingo, com quatro brasileiros em busca de pódios: Gabriel Falcão e Luan Almeida na categoria até 81kg, Rafael Macedo (-90kg) e Leonardo Gonçalves (-100kg). As preliminares estão programadas para começar às 6h30 (horário de Brasília), com as disputas por medalhas previstas para as 13h.