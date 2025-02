Portuguesa bate o Botafogo-SP no Pacaembu e vence a primeira no Paulistão

A Portuguesa conquistou a primeira vitória no Campeonato Paulista ao derrotar o Botafogo por 3 a 2, neste sábado (1), no Pacaembu, pela sexta rodada. A Lusa chegou a abrir 3 a 0, deixou o rival descontar, mas conseguiu suportar a pressão para desencantar na competição.

Com o resultado, a equipe do Canindé chegou aos cinco pontos, deixou as últimas colocações e se colocou na briga pela classificação no Grupo B. O Botafogo, que ainda não venceu, tem três.

A Portuguesa iniciou a partida com intensidade e controle absoluto das ações ofensivas. Desde os primeiros minutos, a equipe pressionou a defesa do Botafogo e foi recompensada cedo. Aos cinco minutos, Maceió recebeu um passe preciso de Renan Peixoto e, com tranquilidade, bateu firme para abrir o placar.

Mesmo em desvantagem, o Botafogo buscou reagir, mas suas investidas esbarraram em uma defesa bem postada e na falta de criatividade no último terço do campo. A equipe chegou a ter mais posse de bola em alguns momentos, mas não conseguiu traduzir isso em chances claras.

Aos 23, a Lusa ampliou. Cristiano apareceu bem na área após assistência de Jajá e finalizou rasteiro no canto, sem chances para João Carlos. O segundo gol abalou o Botafogo, que se perdeu em campo. Aproveitando o momento, a Portuguesa marcou o terceiro quatro minutos depois. Jajá, atento ao rebote dentro da área, deslocou o goleiro e balançou as redes, deixando o jogo praticamente encaminhado ainda no primeiro tempo.

Com 3 a 0 no marcador, a Portuguesa diminuiu o ritmo e passou a administrar o jogo, priorizando a posse de bola. O técnico Márcio Zanardi tentou reorganizar o Botafogo com quatro alterações, o que trouxe uma ligeira melhora. Já nos acréscimos, em uma jogada ensaiada de falta, Silvinho tocou curto para Leandro Maciel, que girou e acertou um belo chute colocado com a perna esquerda, diminuindo o placar para 3 a 1. O gol deu novo ânimo ao clube tricolor para a segunda etapa.

No segundo tempo, o duelo continuou aberto, com os dois times se contragolpeando. O Botafogo, ainda buscando uma sobrevida, teve um pênalti marcado a seu favor após Rafael Santos ser derrubado dentro da área. Pablo Thomaz bateu e mandou para o fundo das redes.

Apesar do susto, a Portuguesa não se abateu e mandou uma bola na trave. Aos poucos, a Lusa recuou e chamou o adversário para o seu campo de defesa. O Botafogo foi com tudo para cima e começou a criar várias oportunidades de gol.

A Portuguesa, no entanto, recuou, diminuiu os espaços do Botafogo e conseguiu desencantar na competição.

Na próxima rodada, a equipe da capital enfrenta o Velo Clube na terça-feira, às 18h30, no estádio Benitão, em Rio Claro. Na quarta-feira, às 21h35, o Botafogo visita o Santos, na Vila Belmiro, em Santos.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA 3 X 2 BOTAFOGO

PORTUGUESA - Rafael Santos; Gustavo Talles, Alex, Eduardo Biazus e Lucas Hipólito; Tauã, Hudson (Guilherme Portuga) e Cristiano (Pedro Henrique); Maceió (Rildo), Jajá (Barba) e Renan Peixoto (Everton). Técnico: Cauan de Almeida.

BOTAFOGO - João Carlos; Jeferson (Silvinho), Alisson Cassiano, Allyson (Ericson) e Gabriel Risso; Gabriel Bispo (Edson), Leandro Maciel e Alejo Dramisino (Sabit Abdulai); Douglas Baggio, Pablo Thomaz e Jonathan Cafu (Alexandre Jesus). Técnico: Márcio Zanardi.

GOLS - Maceió, aos seis, Cristiano, aos 23, Jajá Silva, aos 28, e Leandro Maciel, aos 50 minutos do primeiro tempo. Pablo Thomaz, aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Guilherme Portuga, Rafael Santos, Pedro Henrique e Renan Peixoto (Portuguesa); Alisson Cassiano e Sabit Abdulai (Botafogo)

RENDA - R$ 85.510,00

PÚBLICO - 2.028 torcedores

LOCAL - Pacaembu, em São Paulo.