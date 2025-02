Portuguesa bate o Botafogo-SP; São Bernardo vence novamente

Com um primeiro tempo avassalador, a Portuguesa garantiu a primeira vitória nesta edição do Campeonato Paulista. Jogando na Arena Pacaembu, a equipe do técnico Cauan venceu o Botafogo-SP por 3 a 2 pela sexta rodada da competição.

?3? com muita raça!!! Com apoio de nossa torcida, vencemos o Botafogo-SP por 3×2, na Mercado Livre Arena Pacaembu, pela 6ª rodada do Paulistão! ?? 6? Maceió

? 24? Cristiano

?? 28? Jajá Silva VAMOS LUSAAAAA!!! ????#PORxBOT #SempreLusa pic.twitter.com/8oKX58JoKs ? Portuguesa (@Lusa_Oficial) February 1, 2025

Com a vitória, a Portuguesa subiu temporariamente para a vice-liderança do grupo B, com cinco pontos. O Botafogo-SP continua na última posição do grupo A, somando apenas três pontos.

A Portuguesa retorna aos gramados nesta terça-feira, às 18h30 (de Brasília), enfrentando o Velo Clube em Rio Claro. Já o Botafogo-SP viaja até a Vila Belmiro para o confronto contra o Santos, nesta quarta-feira, às 21h35.

O jogo

O primeiro tempo da partida foi bem movimentado, com a Portuguesa controlando a partida. Logo aos 5 minutos, Maceió abriu o placar para os donos da casa. Então, após o gol, o Botafogo-SP tentou se manter no campo de ataque, mas não levou perigo ao gol do Rafael Santos. Então, aos 23 minutos, Cristiano ampliou e, sem dar chance de reação para o adversário, com 27 minutos marcou o terceiro gol com Jajá.

O Botafogo ainda teve a chance de descontar com Leandro Maciel, aos 49 minutos, após cobrança de falta.

Na volta para o segundo tempo, a Portuguesa continuou criando as melhores chances. No entanto, aos 17 minutos, após Pablo Thomaz sofreu um pênalti, convertendo e ampliando o placar para os visitantes. Ambas as equipes até tentaram marcar novamente, mas desperdiçam as chances até o final da partida.

São Bernardo segue vencendo

Com a melhor campanha do Campeonato até o momento, o São Bernardo venceu a Inter de Limeira fora de casa. Os visitantes abriram o placar logo aos 4 minutos do primeiro tempo com Rodrigo Ferreira e, já nos acréscimos, com Rodolfo.

Os donos da casa diminuíram com Rafael Silva, aos 25 minutos do segundo tempo, após Rhuan ser derrubado dentro da área.

O Sã0 Bernardo lidera o Grupo D, com 15 pontos, seguido por Palmeiras, com oito. Seu próximo adversársário será o Novorizontino, na quinta-feira (6), em casa. A Inter de Limeira é a terceira colocada do Grupo A, com quatro pontos. Vai receber o Red Bull Bragantino na terça-feira (4).