Pernambuco decreta cinco jogos com portões fechados para Santa Cruz e Sport

Por determinação do Ministério Público de Pernambuco, Santa Cruz e Sport foram obrigados a jogar suas cinco próximas partidas com os portões fechados após as cenas de violência e selvageria das organizadas dos clubes, no Recife (PE), antes do clássico no Arruda que teve vitória por 1 a 0 do Tricolor pelo Campeonato Estadual.

O que aconteceu

O decreto já consta no Diário Oficial pernambucano. Ele classifica os episódios como "atos criminosos":

"Art. 1º Determinar que as próximas 05 (cinco) partidas realizadas no Estado de Pernambuco, de quaisquer competições organizadas pela Federação Pernambucana de Futebol - FPF e Confederação Brasileira de Futebol-CBF, de cada uma das agremiações, Sport Club do Recife e Santa Cruz Futebol Clube, disputados entre si ou contra adversários diversos, sejam realizadas com portões fechados, sem torcida;"

Diário Oficial de Pernambuco publica decreto de cinco jogos com portões fechados para Santa Cruz e Sport

Federação determinará torcida única em todos os jogos do Estadual

Paralelamente, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, afirmou ao UOL que decretará torcida única até o fim do Campeonato Estadual.

Não é a primeira vez, é a terceira vez. Sei que é uma posição radical, entendo que essa medida prejudica o torcedor de bem, mas o interesse público prevalece ao interesse privado. Já sofri ação judicial, represália dos cubes, da imprensa local que é frontalmente contra e me ataca violentamente, mas não abro mão. Tenho convicção de que é absolutamente necessário. Me arrependo profundamente de ter cedido à pressão em permitir isso (duas torcidas no estádio). Na segunda vou determinar torcida única até o fim do Estadual

Evandro Carvalho, presidente da federação pernambucana, ao UOL

Saldo da guerra

Os vídeos mostram brigas, vandalismo e muita correria pelas ruas da capital pernambucana. Um dos torcedores, inclusive, foi vítima de violência sexual.

Os 12 feridos foram levados para o Hospital da Restauração. Posteriormente, nove foram liberados e outros três seguem internados. Em nota encaminhada ao UOL, a secretaria de Defesa Social de Pernambuco ainda ressaltou que não houve morte.

O comunicado informa que 14 pessoas foram detidas. As brigas aconteceram nos bairros Iputinga, Torre e Madalena.

Ocorreram detenções também em outros locais da Região Metropolitana de Recife. Três pessoas foram autuadas em flagrante delito por tentar invadir um terminal de ônibus. Já no município de Cabo de Santo Agostinho outros três elementos foram detidos por violência e uso de artefatos explosivos.

Em campo, o Santa Cruz venceu o Sport por 1 a 0 pelo Campeonato Pernambucano. Há cinco anos o Tricolor não vencia seu rival rubro-negro.