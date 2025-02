Panam confirma candidatura e Rio/Niterói enfrenta Assunção por Pan-2031

Responsável pela organização dos Jogos Pan-Americanos, a Panam Sports confirmou a candidatura de Rio/Niterói para concorrer como sede da competição continental em 2031. A parceria entre as cidades brasileiras irá enfrentar Assunção, do Paraguai.

O que aconteceu

Na manhã deste sábado, a Panam confirmou as candidaturas de Rio/Niterói e Assunção que brigam, agora, para se tornarem sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031.

"Na Panam Sports comemoramos com entusiasmo o recebimento de duas grandes propostas do continente, interessadas em sediar a maior celebração do esporte Pan-Americano em 2031. Estamos profundamente gratos aos Comitês Olímpicos Nacionais, aos governos e autoridades de Paraguai e Brasil por apresentarem suas propostas. Desejamos-lhes todo o sucesso neste emocionante processo que sem dúvida fortalecerá o desenvolvimento do esporte em nossa região", disse Jimena Saldaña, secretária-geral da Panam Sports.

Para oficializar as candidaturas, ambos os países devem cumprir uma série de exigências até 30 de abril, quando deverão entregar à Panam o dossiê da candidatura, com itens como o plano de infraestrutura e o orçamento, além de fontes de financiamento.

Caso os candidatos deixem de cumprir os requisitos até abril, a cidade será desclassificada da corrida pelo Pan. A oficialização será em 1º de maio.

Rio e Niterói apresentaram carta de postulação ao COB no começo de dezembro. No último dia 24 de janeiro, já com São Paulo fora do páreo, o presidente Lula endossou a candidatura. Houve um encontro no Palácio do Planalto entre Lula, Eduardo Paes, prefeito do Rio, e Rodrigo Neves, prefeito de Niterói.