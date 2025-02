Osasco vence o líder Bauru por 3 sets a 0 e cola na vice-liderança da Superliga feminina de vôlei

Neste sábado, o Osasco venceu o líder Sesi Bauru por 3 sets a 0 (25/16, 25/19 e 25/19), no Ginásio Municial José Liberatti, em Osasco, pela 16ª rodada da Superliga feminina de vôlei. Com a vitória, a equipe mandante encostou na vice-liderança da competição.

O Osasco foi a 35 pontos, mesma pontuação do vice-líder Praia Clube, e saltou para a terceira posição. Do outro lado, o líder Bauru amargou sua quarta derrota no torneio, mas segue na ponta, com 36 unidades.

Na próxima rodada, o Osasco encara o Abel Moda apenas no próximo dia 14, enquanto o Bauru duela contra o Flamengo, no mesmo dia.

O Osasco dominou a partida do início ao fim e não se intimidou diante do Bauru, que vinha de uma série de oito vitórias consecutivas. Com brilho de Mairia, dona de seis pontos, a equipe venceu o primeiro set por 25 a 16.

No segundo set, as donas da casa manteram o mesmo ritmo e se aproveitaram da vantagem no placar. O Bauru endureceu a partida, mas não impediu mais uma vitória do Osasco, dessa vez por seis pontos de diferença.

O time mandante começou melhor no terceiro e derradeiro set. O Bauru equilibrou o jogo e travou bom duelo na reta final. No entanto, o Osasco manteve a tranquilidade e fechou a última parte do jogo pelo mesmo placar.