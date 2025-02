Onde vai passar Velo Clube x Mirassol pelo Paulistão? Como assistir

Velo Clube e Mirassol se enfrentam hoje (1º), às 20h30 (de Brasília), no Benito Agnello Castelano, em Rio Claro, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir ao vivo? UOL Play (streaming). Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.

O UOL Play trará 7 dos 8 jogos de cada rodada do Paulistão 2025.

O Mirassol lidera o Grupo A do torneio, com 12 pontos. Já o Velo Clube é o lanterna do Grupo D, com quatro pontos.

O Mirassol vem de quatro vitórias consecutivas. O Leão venceu o Guarani por 3 a 2 na rodada anterior.

O Velo Clube vem de dois jogos sem derrota, incluindo uma vitória diante do Santos. Na rodada anterior, a equipe de Rio Claro empatou com o Novorizontino em 1 a 1.

Velo Clube x Mirassol -- Paulistão 2025