Onde vai passar Santos x São Paulo pelo Paulistão? Como assistir ao vivo

Santos e São Paulo medem forças hoje (1), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir ao vivo? TNT (TV por assinatura) e Max (streaming) transmitem o clássico.



O São Paulo tem o melhor aproveitamento do Paulistão e lidera o Grupo C, com 10 pontos. Já o Santos iniciou a rodada na segunda colocação do Grupo B, com quatro pontos.

Após vencer na estreia, o Peixe está há quatro jogos sem vitória. A equipe dirigida por Pedro Caixinha vem de derrota por 3 a 1 para o São Bernardo.

Já o São Paulo está invicto no Paulistão e vem de três vitórias consecutivas. O Tricolor vem de vitórias por 2 a 1 diante da Portuguesa.

Santos x São Paulo -- Paulistão 2025