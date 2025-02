Onde vai passar Inter de Limeira x São Bernardo? Como assistir ao vivo

Inter de Limeira e São Bernardo se enfrentam hoje (1), às 16h (de Brasília), no Major José Ivy Sobrinho, em Limeira, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir ao vivo? O confronto será transmitido pelo Canal UOL (TV por assinatura), homepage do UOL e UOL Play (streaming).

Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui. A narração será de Henrique Guidi e os comentários de Alicia Klein e Danilo Lavieri.

O São Bernardo lidera o Grupo D, com 12 pontos. Já a Inter de Limeira é a terceira colocada do Grupo A, com quatro pontos.

O Bernô venceu quatro dos cinco jogos que fez no Paulistão. A equipe do ABC vem de uma boa vitória de virada por 3 a 1 contra o Santos.

A Inter de Limeira está invicta, mas ainda não venceu no torneio. O Leão vem de quatro empates consecutivos, o último diante do Noroeste em 2 a 2.

Como assistir ao Canal UOL

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play.

Inter de Limeira x São Bernardo -- Paulistão 2025