Neymar opina sobre Caixinha e pede tempo: "Santos não vai voar em um mês"

Apresentado pelo Santos, Neymar falou sobre o trabalho do técnico Pedro Caixinha. O atacante ainda não trabalhou com o português, mas entende que ele tem o DNA ofensivo do Peixe.

O Caixinha, pelo que escutei das pessoas, é um treinador muito competente e que gosta de jogar para frente. É um cara que é agressivo, e isso é o DNA do Santos", disse.

O jogador de 32 anos, porém, destacou que é preciso dar tempo ao comandante, que já começa a sofrer pressão. O Alvinegro Praiano vem de três derrotas seguidas, além de um empate.

"Falta encaixar, falta tempo. Não é em um mês que o Santos vai voar, requer treinos e erros para consertar. Todo mundo sente quando o time não está bem, sente um pouco de falta de confiança", ampliou.

Em meio a este cenário, Neymar comentou como pode ajudar o elenco, seja dentro ou fora das quatro linhas.

"Posso ajudar com algumas palavras e demonstrando nos treinos que a confiança pode elevar. Sei do meu papel. Vim para ajudá-los e ser mais um que vai estar dando a vida para que o Santos possa estar em um lugar onde merece", finalizou.

Neymar, que rescindiu com o Al-Hilal, assinou um contrato de seis meses com o Santos, com possibilidade de prorrogação. Ele será o camisa 10 do time.

O atacante defendeu o Santos de 2009 até 2013. Ao todo, foram 225 jogos e 136 gols pelo clube paulista, além de um título da Libertadores, marcando na final, um da Copa do Brasil e três do Campeonato Paulista.

Ainda sem Neymar, o Peixe volta a campo neste sábado, quando encara o São Paulo, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília).