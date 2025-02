Neymar elogia elenco do Santos e alerta: "Não sou salvador da pátria"

Neymar ainda teve pouco tempo para conhecer o elenco do Santos, mas a primeira impressão foi positiva. O atacante entende que o Peixe tem um time forte para a temporada.

"O Santos tem um elenco muito forte, são jogadores que, se tiverem com a confiança, podem fazer muito mais do que estão fazendo. Vou trazer algo de diferente para o time e fazer de tudo para ajudar meus companheiros. Sei que não o time não enfrenta o melhor momento, todos sabem que precisamos melhorar. Meu papel é esse, ajudar não só em campo, mas também na conversa e em mostrar o que significa a camisa do Santos", analisou.

O jogador de 32 anos, aliás, fez questão de dizer que não pode resolver nada sozinho. Ele acredita que tem companheiros capaz de ajudá-lo a reerguer o clube.

"Se fosse tênis, me garantiria, mas não é. O futebol é coletivo. Não existe um jogador que possa ganhar tudo sozinho. Sei da esperança que o torcedor tem por eu estar voltando para o Santos e sei que me veem como salvador da pátria, mas não é desta forma, outros jogadores também são importantes. Sempre tive muitas vitórias, e nesta passagem não será diferente", comentou.

"Há coisas muito importantes nos esperando, mas precisamos começar agora: treinar e batalhar pelas coisas certas para colher. Não sou salvador da pátria e dependo dos meus companheiros, como qualquer time do mundo. Vim para somar. Na minha função, se eu puder fazer a diferença, vou fazer", completou.

Neymar, que rescindiu com o Al-Hilal, assinou um contrato de seis meses com o Santos, com possibilidade de prorrogação. Ele será o camisa 10 do time.

O atacante defendeu o Santos de 2009 até 2013. Ao todo, foram 225 jogos e 136 gols pelo clube paulista, além de um título da Libertadores, marcando na final, um da Copa do Brasil e três do Campeonato Paulista.

Ainda sem Neymar, o Peixe volta a campo neste sábado, quando encara o São Paulo, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília).