Neymar é liberado, não vai ao San-São e se apresentará na segunda-feira

Neymar não marcará presença no clássico San-São deste sábado, na Vila Viva Sorte, pelo Campeonato Paulista. O craque do Santos foi liberado pelo clube após ser apresentado na última sexta-feira e se juntará ao elenco na próxima segunda, iniciando os trabalhos no CT Rei Pelé.

Neymar era aguardado no confronto com o São Paulo. A expectativa era de que ele acompanhasse a partida em um dos camarotes da Vila Viva Sorte, mas a diretoria do Santos entendeu que as últimas horas do craque foram extremamente cansativas e, por isso, foi acordado de que ele se apresentasse somente na segunda-feira.

Neymar retornou de Riade, na Arábia Saudita, para o Brasil, com uma escala na Nigéria para reabastecimento da aeronave. Após pousar em São Roque, interior de São Paulo, o brasileiro participou de ações de marketing e seguiu rumo a Santos de helicóptero.

A emoção envolvida na noite da última sexta-feira, retornando ao clube do seu coração, com familiares, amigos e torcedores ilustres a sua volta, também pesou para que a diretoria acordasse com o jogador em dar a ele um descanso neste final de semana.

A expectativa é de que Neymar faça sua reestreia com a camisa do Santos na próxima quarta-feira, contra o Botafogo-SP, na Vila Via Sorte, à 21h35 (de Brasília). Será aniversário do camisa 10, que certamente ganhará o presente de voltar a pisar no gramado em que fez história há mais de uma década.