Neymar fala de reforços no Santos: 'Telefone do meu pai trabalhando muito'

Após a chegada de Neymar, o Santos corre atrás de novos jogadores para reforçar ainda mais o seu elenco. A presença do atacante no elenco é um chamativo para outros atletas.

O camisa 10, contudo, afirmou que não está fazendo parte das negociações. No máximo, ele opina sobre algum nome levantado pela diretoria.

Por outro lado, Neymar revelou que seu pai tem trabalhado bastante nos últimos dias.

"O telefone do Neymar pai está trabalhando muito, o meu está off. Neste quesito, quando me perguntam de algum jogador para mim, dou a minha opinião, mas não é algo que vou me meter. Isso cabe ao presidente juntamente com o treinador e nosso CEO. Eles são responsáveis por montar a equipe", contou.

Neymar pai é amigo pessoal do presidente Marcelo Teixeira e tem influência no mercado. Ele cuida da carreira de alguns jogadores.

Além de Neymar, o Santos anunciou outros cinco reforços em 2025: os zagueiros Zé Ivaldo e Luisão, o lateral direito Leo Godoy, o meia Thaciano e o atacante Tiquinho Soares. O volante Zé Rafael, o meia Barreal e o atacante Gabriel Veron também estão acertados com a diretoria.