Neymar acompanha clássico entre Santos e São Paulo longe da Vila, mas mostra apoio: "Bora, meu Peixão"

Havia a expectativa de que Neymar assistisse ao clássico entre Santos e São Paulo, na Vila Viva Sorte, neste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O atacante, porém, foi liberado pelo Peixe e acompanha o jogo de seu novo clube de casa.

Através das redes sociais, Neymar publicou uma imagem assistindo à partida e demonstrou apoio aos seus companheiros. "Bora, meu Peixão", escreveu o atleta, em uma publicação no Instagram. O jogador foi apresentado no Peixe com grande festa na Vila, na última sexta-feira.

Neymar acompanha Santos x São Paulo de longe, mas presta apoio aos companheiros do Peixe (Foto: Reprodução/Instagram)

A diretoria do Santos entendeu que as últimas horas do craque foram extremamente cansativas e, por isso, foi acordado de que ele se apresentasse somente na segunda-feira. O atleta ainda precisa ser regularizado no BID da CBF e inscrito no Paulistão.

Há a expectativa de que Neymar possa ir a campo já no próximo compromisso do Santos, que acontece na quarta-feira. O Peixe entra em campo para enfrentar o Botafogo-SP, às 21h35 (de Brasília), também na Vila.

Neymar retornou de Riade, na Arábia Saudita, para o Brasil, com uma escala na Nigéria para reabastecimento da aeronave. Após pousar em São Roque, interior de São Paulo, o brasileiro participou de ações de marketing e seguiu rumo a Santos de helicóptero.

