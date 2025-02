Neymar 'abraça' filho de Robinho: 'Teu pai cuidou de mim e eu cuidarei de você'

Em lua de mel com o Santos desde que acertou seu retorno ao time da Vila Belmiro, Neymar mostrou mais um gesto de carinho ao clube que o revelou neste sábado, dia 1º. O astro comentou numa foto de Robson Junior, filho de Robinho, ex-jogador que está preso em Tremembé desde 21 de março, onde cumpre condenação da Justiça da Itália por estupro. Ele nega a acusação.

Na publicação em seu perfil oficial no Instagram, Robson Junior escreveu uma mensagem para Neymar, acompanhado de um vídeo com diversos momentos entre eles. "Hoje, nação Santista, nosso sonho se tornou realidade. Depois de tanto tempo de espera, o @neymarjr voltou para casa! Realmente, ninguém explica Deus e Seus propósitos. Um dia, ele também foi fã e hoje é meu ídolo do futebol! Obrigado, Deus, por me dar a oportunidade e a alegria de viver esse momento,bem vindo de volta ney! Ansioso para te encontrar nos gramados", escreveu o filho do ex-jogador. Recentemente ele participou da Copinha com a camisa do Santos.

Prontamente, Neymar foi à publicação e retribuiu o gesto carinhoso. "Bora moleque, teu pai cuidou de mim e eu cuidarei de você", escreveu o novo camisa 10 santista. Vale lembrar que quando ainda estava no início de carreira, Neymar e Robinho chegaram a atuar juntos em 2010, tendo conquistado o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil daquele ano.

Neymar sempre teve Robinho como um dos seus grandes ídolos. Em 2020, quando o ex-jogador acertou mais um retorno à Vila Belmiro, o atual camisa 10 também fez uma publicação nas redes sociais para celebrar o acontecimento. "O bom filho a casa torna. Meu ídolo está de volta", escreveu Neymar em seu Instagram na época. Agora, 5 anos depois, é ele quem está de volta.

CASO ROBINHO

As últimas notícias sobre Robinho são de que ele passou o Natal e o réveillon preso no Centro Penitenciário Tremembé II, na Grande SP, onde cumpre pena da Justiça da Itália por estupro. O ex-atacante do Santos e da seleção brasileira, que nega a acusação, não teve direito à saidinha temporária para comemorar as festividades de fim de ano com a família. A informação foi confirmada ao Estadão pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

O motivo de Robinho não ser contemplado com o benefício é porque o ex-jogador cumpre pena em regime fechado. Somente os detentos em regime semiaberto dispõem das "saidinhas".

Em novembro, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou o pedido de habeas corpus da defesa e manteve Robinho preso. O ex-jogador foi condenado pela Justiça da Itália em 2017, com sentença transitada em julgado em 2022, a nove anos de reclusão pelo crime de estupro, ocorrido em uma boate de Milão, na Itália, em 2013. A vítima foi uma jovem albanesa, chamada Mercedes. O pedido de homologação e transferência de execução da pena apresentado pelo governo da Itália teve por base justamente tratado de extradição firmado com o Brasil.