Mirassol vence Velo Clube com reservas e se mantém na liderança geral do Paulistão

Mesmo com um time considerado reserva, o Mirassol conquistou a sua quinta vitória consecutiva no Campeonato Paulista ao bater por 1 a 0 o Velo clube, neste sábado, no estádio Benitão, em Rio Claro, pela sexta rodada. O gol da vitória foi marcado por Matheus Davó.

Com os mesmos 15 pontos de São Bernardo e Corinthians, o Mirassol ainda é o líder geral do Paulistão por ter o melhor saldo de gols: 9. Os rivais têm cinco e três, respectivamente. Por coincidência, Mirassol e Corinthians estão no mesmo Grupo A, que tem ainda Inter de Limeira, com quatro, e Botafogo, com três pontos.

O Velo clube, preocupado em se manter na elite do futebol paulista em 2026, é o lanterna do Grupo D, com quatro pontos, atrás da Ponte Preta (6), Palmeiras (8) e São Bernardo (15).

O técnico Eduardo Barroca surpreendeu ao escalar o Mirassol com um time alternativo. Mesmo assim, o visitante foi melhor em campo, dominou mais as ações e criou chances para abrir o placar. O goleiro Dalton fez três boas defesas.

O Velo Clube manteve sua estratégia de fazer a ligação direta e também de arriscar as finalizações de longa distância. A melhor oportunidade saiu aos 45 minutos. Jefferson Nem arriscou de longe, a bola quicou e dificultou a defesa de Alex Muralha. No rebote, Léo Baiano chegou prensado e não conseguiu marcar. Até reclamou de um possível pênalti.

Debaixo de chuva, o segundo tempo foi mais movimentado, com os dois times tentando ir ao ataque. Mas prevaleceu a melhor condição técnica do Mirassol, que abriu o placar aos 10 minutos. Matheus Davó recebeu a bola fora da área e percebeu o goleiro Dalton mal posicionado. O atacante chutou em diagonal e pegou o goleiro no contrapé.

A desvantagem tirou o Velo clube de sua principal característica, que é defender e contra-atacar. Ao mesmo tempo, deu tranquilidade para o Mirassol tocar a bola. Pecou, porém, em diminuir sua intensidade ofensiva, o que estimulou o time da casa ir ao ataque.

Na base da pressão, o Velo clube criou duas chances seguidas. Aos 35 minutos, Jefferson Nem entrou na área em diagonal e bateu no alto, mas Muralha espalmou para escanteio. No minuto seguinte, Pedro Favela desviou de cabeça e Muralha saltou muito para dar um tapinha na bola e evitar o gol. O Velo Clube ainda teve forças para tentar fazer uma pressão final, porém, exagerou nos "chuveirinhos" em direção á área e facilitou a marcação do Mirassol.

Os dois times voltam a campo pela sétima rodada. Na terça-feira, o Velo Clube recebe a Portuguesa, às 18h30, enquanto na quarta, o Mirassol faz outro jogo longe de sua torcida, indo até o Morumbis para medir forças com o São Paulo.

FICHA TÉCNICA

VELO CLUBE 0 X 1 MIRASSOL

VELO CLUBE - Dalton; Marcelo Augusto, Gabriel Mancha e Júlio Vaz (Vinícius Leite); Yuri Ferraz, Pedro Favela (Cauari), Léo Baiano (Lucas Duni) e Léo Campos; Felipinho Barreto (Sillas), Daniel Amorim e Jefferson Nem. Técnico: Guilherme Alves.

MIRASSOL - Alex Muralha; Jemmes, Daniel Borges, Alan Empereur e Zeca; José Aldo, Danielzinho (Neto Moura) e Clayson (Iury Castilho); Matheus Davó (Léo Gamalho), Diego Gonçalves (Chico Kim) e Guilherme Pato (Lucas Ramon). Técnico: Eduardo Barroca.

GOL - Matheus Davó, aos 10 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Léo Baiano (Velo Clube). Alan Emperuer e Iury Castilho (Mirassol).

ÁRBITRO - Daiane Muniz.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Benitão, em Rio Claro (SP).