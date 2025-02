Mirassol vence o Velo Clube e devolve o Corinthians para a vice-liderança do Grupo A do Paulista

O Mirassol retomou a ponta do Grupo A do Campeonato Paulista. Neste sábado, a equipe venceu o Velo Clube fora de casa, por 1 a 0, no estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro, pela sexta rodada do torneio. Matheus Davó marcou o único gol do jogo.

Com a vitória, o Mirassol segue na liderança do Grupo A do Estadual, com 15 pontos, mesma pontuação do Corinthians, que havia assumido o posto após vencer o Noroeste mais cedo. Por ter um saldo de gols superior, a equipe do interior segue na ponta. Do outro lado, o Velo Clube é o lanterna do Grupo D, do Palmeiras, com quatro unidades.

As equipes voltam a campo pelo Campeonato Paulista na próxima semana. O Mirassol visita o São Paulo na quarta-feira, enquanto o Velo Clube recebe a Portuguesa um dia antes.

Após um primeiro tempo sem gols, o Mirassol tratou de abrir o placar da partida na etapa final. Aos dez minutos, Matheus Davó, ex-Corinthians, viu o goleiro Dalton adiantado e bateu por cima. O arqueiro do Velo Clube correu, mas não conseguiu evitar o gol.

ENGATOU A QUINTA! 5?? Com gol de Matheus Davó, Mirassol chega a quinta vitória consecutiva contra o Velo Clube, fora de casa, e permanece na liderança do Grupo A do Paulistão Sicredi 2025! ? Pedro Zacchi/Agência Mirassol pic.twitter.com/O8geABVq0n ? Mirassol (@mirassolfc) February 2, 2025

Veja os resultados do Paulista neste sábado

Portuguesa 3×2 Botafogo-SP

Inter de Limeira 1×2 São Bernardo

Corinthians 2×1 Noroeste