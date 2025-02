Mirassol aposta na força ofensiva para manter liderança geral do Paulistão diante do Velo clube

Dono da melhor campanha do Campeonato Paulista e com o melhor ataque, o Mirassol quer manter a boa fase diante do Velo Clube neste sábado, às 20h30, no estádio Benitão, em Rio Claro, pela sexta rodada. O time da casa vem em uma crescente e precisa pontuar diante de sua torcida.

O Mirassol vem de quatro triunfos consecutivos, sendo o último diante do Guarani por 3 a 2. Recém-promovido à elite do futebol brasileiro, é o líder do Grupo A, com os mesmos 12 pontos do Corinthians.

O Velo Clube segurou um empate por 1 a 1 com o Novorizontino e parece começar a entender o que é jogar na elite de São Paulo. O time de Rio Claro é o lanterna do Grupo C, com quatro pontos. O São Paulo lidera com dez.

Mirassol e Velo Clube só se enfrentaram em cinco oportunidades na história, com uma vitória para cada lado e três empates. O último confronto entre eles foi em 2017.

O técnico Eduardo Barroca deve colocar força máxima em campo até por querer encaminhar o quanto antes a classificação para a próxima fase. O Mirassol tem se caracterizado por sua força ofensiva, tendo o melhor ataque da competição com 14 gols.

"A gente analisou a equipe do Velo que é muito forte em jogo aéreo, mas também tem outras virtudes importantes. Uma equipe bem competitiva, que tem jogo combinado e muitas vezes ataca com sete jogadores. Vai ser um jogo difícil e a gente vai estar em um nível de concentração bem alto para conseguir competir em alto nível para buscar um bom resultado na casa deles", disse o treinador.

Do outro lado, o Velo Clube terá o retorno do volante Léo Baiano, suspenso diante do Novorizontino. A expectativa é que ele retome a posição de titular. Caso se confirme, deve assumir a vaga de Carlos Manuel.

"Os jogadores estão se entregando em campo. Os resultados começaram a vir, mas temos que aumentar o ritmo para conquistar nossos objetivos na competição. Será mais um jogo difícil, contra um time de Série A, mas estamos preparados para dar o nosso melhor", disse Guilherme Alves. O time de Rio Claro entrou na disputa determinado a se manter nela em 2026.

FICHA TÉCNICA

VELO CLUBE X MIRASSOL

VELO CLUBE - Dalton; Marcelo Augusto, Gabriel Mancha e Rafael Ribeiro; Yuri Ferraz, Carlos Manuel, Pedro Favela, Felipinho e Léo Campos; Jefferson Nem e Daniel Amorim. Técnico: Guilherme Alves.

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, David Braz e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Chico Kim e Gabriel; Negueba e Iury Castilho. Técnico: Eduardo Barroca.

ÁRBITRO - Daiane Muniz.

HORÁRIO - 20h30.

LOCAL - Estádio Benitão, em Rio Claro (SP).