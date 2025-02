Mayra Sheetara é derrotada na 1ª luta feminina do UFC na Arábia Saudita

Pela primeira vez na história, o UFC promoveu uma luta entre mulheres na Arábia Saudita, país que sedia seu segundo evento da organização neste sábado (1). Uma das protagonistas do inédito combate, a brasileira Mayra Sheetara acabou sendo derrotada pela canadense Jasmine Jasudavicius, que venceu a disputa na decisão unânime dos juízes.

O duelo marcava também a volta de Sheetara ao peso-mosca (57 kg), após se aventurar nos últimos anos no peso-galo (61 kg), onde chegou a disputar até mesmo o cinturão da categoria. Com o revés, a lutadora brasileira amarga agora um jejum de vitórias que já dura quatro lutas - três derrotas e um 'no contest' (sem resultado).

A luta

Logo no começo da luta, Jasudavicius mostrou que estava mais veloz e com mais volume na trocação. Aparentemente 'travada' na sua movimentação, Sheetara até conectava os golpes mais potentes, mas também era bastante tocada pela rival. Ao tentar uma guilhotina, no entanto, a brasileira caiu por baixo e, ao não ter sucesso na finalização, acabou dando uma vantagem significativa para a canadense, que terminou o round por cima.

No segundo assalto, o cenário ficou ainda mais complicado para a lutadora mineira. Bastante lenta, Sheetara tentava andar para frente e pressionar a adversária, mas acabava sendo neutralizada na maior parte das vezes. A brasileira também se desestabilizou emocionalmente ao reclamar com o juiz de supostas infrações cometidas pela rival, sendo ignorada pelo mediador. No final, uma queda aplicada por Jasudavicius decretou mais um round vencido por ela.

Ciente da necessidade de virar o jogo, Mayra voltou para o último período disposta a arriscar tudo na trocação. Porém, a falta de explosão física e lentidão de movimentos continuaram atrapalhando os planos da brasileira, que novamente sofreu uma queda e ficou até o final do assalto em posição de desvantagem no solo.

Confira os resultados do UFC Arábia Saudita

Jasmine Jasudavicius venceu Mayra Sheetara por decisão unânime dos juízes;

Bogdan Grad venceu Lucas Alexander por nocaute técnico;

Hamdy Abdelwahab venceu Jamal Pogues por decisão dividida dos juízes.