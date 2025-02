Mayke avalia início de temporada do Palmeiras e projeta duelo contra o Guarani: "Jogo supercomplicado"

O Palmeiras tem tido um início de temporada longe do ideal e tem recebido críticas da torcida. No último compromisso, a equipe empatou sem gols com o Red Bull Bragantino, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O lateral direito Mayke, que completou 300 jogos neste compromisso avaliou o começo do ano do Verdão.

"A pré-temporada está sendo muito curta, né? Eu, como jogador, nunca vivenciei isso, mas temos de estar preparados para tudo. O Abel teve a decisão de, no começo do ano, revezar os jogadores em duas equipes para lá na frente estarmos todos 100% fisicamente" disse.

Nesta primeira fase do Estadual, o técnico Abel Ferreira optou por dividir o elenco em dois grupos: o time A e o time B, devido ao congestionado calendário de 2025. Até o momento, o Verdão conquistou duas vitórias, teve dois empates e sofreu uma derrota.

"Tenho certeza de que virão muitos frutos, estamos trabalhando bastante porque esse ano vai ser um ano de muitos jogos. Cada ano que passa fica mais difícil. Vamos disputar muitos campeonatos e dar o nosso melhor dentro de campo", seguiu.

Tentando reencontrar o caminho das vitórias, o Palmeiras volta a campo neste domingo para enfrentar o Guarani, pela sexta rodada do Paulistão. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Mayke projetou o confronto contra o Bugre.

"Sempre jogar lá contra o Guarani é difícil. Eu vi alguns jogos deles, é uma equipe de qualidade. Sabemos que vai ser um jogo super complicado, mas temos de tentar fazer o nosso melhor, impor o nosso ritmo fora de casa para conseguirmos o nosso objetivo, que são os três pontos", finalizou.

O Palmeiras é o vice-líder do Grupo D, com oito pontos, quatro a menos que o líder São Bernardo. Enquanto o Guarani, com quatro, ocupa o primeiro lugar da chave B, com sete pontos.