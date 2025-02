Luísa Stefani e húngara Babos eliminam favoritas e vão à decisão de duplas do WTA 500 de Linz

A brasileira Luísa Stefani e a húngara Timea Babos avançaram à final de duplas do WTA 500 de Linz, na Áustria, ao vencerem a checa Katerina Siniakova e a chinesa Shuai Zhang neste sábado por 2 a 1, parciais de 6/3, 4/6 e 10/7. Elas disputam o título neste domingo contra as irmãs Lyudmyla e Nadiia Kichenok, da Ucrânia, que eliminaram a cazaque Anna Danilina e a russa Irina Khromacheva, por 6/4 e 6/0.

Melhor brasileira no ranking de duplas, a tenista paulista tem 27 anos e é a número 30 do mundo. Com nove títulos no circuito, Stefani chegou à primeira final desta temporada. Babos já foi a número um do ranking e atualmente ocupa a 54ª posição.

"Muito feliz com a vitória, sabíamos que seria um jogo de alto nível e estávamos mentalmente preparadas. Mantivemos a calma quando estávamos abaixo no tie-break e jogamos bem para fechar na primeira oportunidade", afirmou Luisa Stefani. "As duas (Siniakova e Zhang) são multicampeãs de Grand Slam e vêm em ótima fase. Vamos aproveitar a confiança para ir com tudo amanhã na final."

Neste sábado, Stefani e Babos venceram o primeiro set contra a dupla cabeça de chave número um do torneio com uma quebra no terceiro e outra no sétimo game garantindo vantagem na partida e passando pressão para as rivais.

Na segunda parcial, as adversárias reagiram, conseguiram uma quebra e confirmaram seus serviços até a vitória. Siniakova e Zhang lideraram o início do tie-break, mas a dupla da brasileira reagiu e virou o placar.