Lucas Alexander começa bem, mas sofre virada e perde mais uma no UFC

Pelo card preliminar do UFC Arábia Saudita, Lucas Alexander sofreu mais um revés no octógono mais famoso do mundo. Depois de começar bem a luta contra Bogdan Grad, o lutador brasileiro acabou sucumbindo ao rival austríaco no segundo round, sendo superado por nocaute técnico.

Com o resultado, Lucas Alexander soma agora três derrotas e apenas uma vitória desde que estreou no Ultimate, em outubro de 2022. Assim, o carioca fica em situação delicada na organização e seu futuro pode estar em risco. Por outro lado, Bogdan Grad estreou na liga com o pé direito.

A luta

O primeiro round foi bastante movimentado. O austríaco mostrou muito ímpeto e tentou pressionar o brasileiro, focando especialmente na sua pujança física. Por sua vez, Lucas, mais técnico, se movimentou bem, conseguiu neutralizar as principais ações do rival e impor bem seu jogo. No segundo round, Alexander até começou melhor, porém, caiu em knockdown após um potente soco de direita e, no chão, sofreu com o ground and pound do adversário.

Confira os resultados do UFC Arábia Saudita

Bogdan Grad venceu Lucas Alexander por nocaute técnico;

Hamdy Abdelwahab venceu Jamal Pogues por decisão dividida dos juízes.