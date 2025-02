Lateral do Brasil lamenta descuido em revés para a Colômbia e projeta fase final do Sul-Americano sub-20

A Seleção Brasileira foi derrotada pela Colômbia, na noite deste sábado, por 1 a 0, em duelo da última rodada da primeira fase do Sul-Americano sub-20, no Estádio Misael Delgado, na Venezuela. O lateral direito do Brasil, Igor, lamentou o descuido da equipe no gol sofrido, mas garantiu foco na próxima fase.

"Fizemos um grande jogo, criamos chances nos dois tempos. Acabamos em um descuido no início do segundo tempo e tomamos um gol da Colômbia. Tentamos, lutamos até o final, mas infelizmente a vitória não veio. Mas agora tudo vai zerar para a próxima fase. Temos que que trabalhar nesses dias de descanso para pensar no jogo de terça-feira e fazer um grande jogo", disse ao SporTV.

"Essa competição é muito difícil, é muito curta. Conseguimos a classificação antecipada. É levar o que aprendemos para a próxima fase e fazer nosso melhor", seguiu.

O Brasil entrou em campo já classificado para a competição, mas com o resultado foi o terceiro colocado, ficando com a pior colocação do Grupo A. Nesta chave, avançaram também Colômbia, como líder, e Argentina, na segunda posição.

A equipe comandada pelo técnico Ramon Menezes enfrenta, no hexagonal final. O Brasil volta a campo na terça-feira para enfrentar o Uruguai, que avançou como líder do Grupo A. Os detalhes serão definidos pela Conmebol.