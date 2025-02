Ketiley Batista bate recorde brasileiro dos 60 metros com barreiras

A temporada 2025 do atletismo paulista começou de forma positiva. Na tarde deste sábado, na pista do Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento do Atletismo, em Bragança Paulista, Ketiley Batista, da ASPMP, bateu o recorde brasileiro dos 60 metros com barreiras no Campeonato Brasileiro de Provas Similares ao Indoor.

A atleta de 25 anos, natural de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, marcou o tempo de oito segundos para a distância, batendo o recorde anterior que era de Micaela Mello, 8,02 há duas semanas.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Doidos Por Corrida (@doidosporcorrida)

O treinador Luis Gustavo Consolino destacou o resultado de sua competidora.

"Começar a temporada com uma marca expressiva é sempre bom. Serve também para mostrar que a gente está no caminho certo e isso fortalece o trabalho e nos dá ânimo para buscar os nossos objetivos. O primeiro é o Sul-Americano Indoor, agora em fevereiro, e, se Deus quiser, uma classificação para o Mundial Indoor. Depois, o Sul-Americano Outdoor. Entendemos que, com boas colocações nestes eventos, depois um bom Troféu Brasil, teremos mais condições de brigar por uma vaga para o Mundial Outdoor, no segundo semestre", declarou.

Ana Azevedo e Thiago Gobatti são os campeões do Brasileiro Indoor

Outro destaque do dia foi a dupla Ana Carolina de Jesus Azevedo (EC Pinheiros-SP) e Thiago Prata Gobatti (Associação Ferroviária de Esportes-SP). Ambos foram campeões nos 60 metros rasos, a prova mais rápida do Campeonato Brasileiro de Provas Similares ao Indoor (categoria D).

Ana Azevedo conquistou o primeiro lugar nos 60 metros com 7.19 (1.5), com Lorraine Martins em segundo (7.32) e Vitória Rosa em terceiro (7.44). Azevedo também ficou muito perto do índice para o Mundial Indoor de Nanjing, China (7.15), que será realizado em março, e do recorde brasileiro (7.14).

Ana Azevedo foi campeão nos 60 metros rasos

A atleta também já está pensando nos índices dos 100 m e 200 m para o Mundial de Atletismo de Tóquio, Japão, ao ar livre, em setembro.

"Eu gostei da prova, meu primeiro 60 metros do ano. E foi o meu PB (personal best). Sei que posso melhorar, ajeitar algumas coisas fazendo o índice e o recorde. Eu vou estar na corrida de pontos pelo Ranking, mas claro que a gente sempre quer o índice", declarou.

Thiago Gobatti surpreendeu diante de adversários favoritos e venceu com 6.60 (1.7). O atleta que por causa de uma lesão estava treinando, desde novembro, para os 60 metros.

"Fiz uma preparação específica para essa prova e deu certo. Eu tinha de treinar num volume mais baixo. Sabia que os meninos do SESI estão num período de base e resolvi aproveitar isso, não esperava um resultado tão cedo", comentou Gobatti que registrou, minuciosamente, toda a preparação.

Thiago Gobatti sagrou-se campeão nos 60 metros rasos neste sábado

Vinícius Rocha Moraes (Pindamonhangaba - ASPMP) foi o segundo colocado com 6.65 (1.7) e Lucas Vilas (SESI-SP) o terceiro com 6.66. William Venâncio fez sua melhor marca pessoal - 20,63 m - para ficar com a medalha de ouro no arremesso do peso.

Welington Silva Morais (EC Pinheiros-SP), Maranhão, não repetiu a marca de sua estreia na temporada (20,64 m) e ficou em segundo (20,03 m), com Thiago Nogueira Alves (ADC São Bernardo-SP) em terceiro (17,25 m).

O Campeonato Sul-Americano de Cochabamba, que acontece nos dias 22 e 23 de fevereiro, está na mira da maior parte dos atletas. O Atletismo Brasil vai convocar os dois melhores posicionados no Ranking Brasileiro Combinado (Indoor/Outdoor), no período de 27 de abril de 2024 a 2 de fevereiro de 2025, até dois atletas por prova, para o Sul-Americano. Apenas a cidade boliviana de Cochabamba tem pista indoor oficial no continente.