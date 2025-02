Jogo do São Paulo hoje (1º) pelo Paulistão: horário e onde assistir ao vivo

O São Paulo visita o Santos hoje (1), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir ao vivo? TNT (TV por assinatura) e Max (streaming) transmitem o clássico.

Invicto na competição, o São Paulo é o líder do Grupo C, com 10 pontos. Já o Santos iniciou a rodada na segunda colocação do Grupo B, com 4 pontos.

O Peixe não vive um bom momento dentro de campo. A equipe dirigida por Pedro Caixinha vem de derrota por 3 a 1 para o São Bernardo.

Por outro lado, o São Paulo venceu as últimas três partidas, incluindo o clássico com o Corinthians. O Tricolor superou a Portuguesa por 2 a 1 na rodada anterior.

Santos x São Paulo -- Paulistão 2025