João Fonseca perde primeiro jogo entre Brasil e França na Copa Davis

O brasileiro João Fonseca (N.99 no ranking da ATP) foi derrotado neste sábado, na cidade de Orléans (França), no primeiro jogo do confronto entre Brasil e França pela Copa Davis. Uma das grandes promessas do tênis mundial e revelação no último Aberto da Austrália, Fonseca perdeu para francês Ugo Humbert (N.15), com parciais de 7-5 e 6-3, em uma hora e 25 minutos.

Com isso, a França llidera o confronto por 1 a 0 na disputa pela vaga nas oitavas de final da competição. O primeiro país a chegar a três pontos avança no torneio.

Ugo Humbert pone el 1-0 ante Joao Fonseca. El triunfo es para el local 7-5 6-3.

Esta foi somente a quarta partida que Fonseca disputou na Copa Davis. Agora são duas vitórias e duas derrotas. Em novembro, durante as finas da competição, Fonseca perdeu para o italiano Matteo Berrettini, mas depois venceu o holandês Botic van de Zandschulp e o belga Raphael Collignon.

Thiago Wild (N. 76) e o anfitrião Arthur Fils (N.19) completam a programação deste sábado. Caso o Brasil não vença o segundo confronto, terá que ganhar todas as três partidas neste domingo para conseguir a classificação.