João Fonseca exalta rival francês 15º do mundo após derrota na Copa Davis

Neste sábado, o Brasil saiu atrás no placar contra a França, pela primeira rodada dos Qualifiers da Copa Davis. No Palais des Sports, em Orléans, João Fonseca perdeu para Ugo Humbert, 15º do mundo, por 2 sets a 0 (7/5 e 6/3), enquanto Thiago Wild foi superado por Arthur Fils pelo mesmo placar (6/1 e 6/4).

Abrindo o confronto, João Fonseca teve um duelo marcado pelo equilíbrio diante de Humbert. Com poucos erros dos dois lados, o francês só conseguiu quebrar o serviço do brasileiro no sexto game, que o colocou em vantagem. O carioca destacou o alto nível do adversário.

"Ele colocou pressão não apenas quando sacava, mas quando recebia o saque também. Eu fiz alguns bons golpes, mas ele conseguiu me neutralizar logo na primeira bola. Assim, eu não conseguia ir muito para a linha e o controle da quadra ficou com ele", afirmou o jovem de 18 anos.

Na segunda partida, Thiago Wild buscou o empate, mas viu Arthur Fils inspirado no primeiro set. O brasileiro disputou ponto a ponto até o 30-40 do oitavo game do set decisivo, mas perdeu o jogo após uma decisão polêmica do árbitro, que deu um ponto para o francês após o mesmo jogar uma bola para fora, alegando que ela pegou na raquete de Wild. O tenista do Brasil contestou o lance.

"Acho que o árbitro tomou uma decisão ruim e que poderia mudar o curso da partida, mas erros são bastante comuns no tênis e na vida. Todos nós cometemos erros", disse.

Agora, a equipe brasileira vai precisar de uma virada histórica com três vitórias neste domingo para avanças às oitavas de final da competição. Se perder, vai disputar repescagem contra um dos 13 vencedores dos playoffs do Grupo Mundial I, valendo vaga nesta mesma fase de Qualifiers para 2026.

A programação deste domingo vai começar com o jogo de duplas entre Rafael Matos e Marcelo Melo diante de Bejamin Bonzi e Pierre-Hugues Herbert. Em seguida, Thiago Wild vai enfrentar Ugo Humbert. Se os brasileiros vencerem, o desempate e a definição do confronto sairá do duelo entre João Fonseca e Arthur Fils.