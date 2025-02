Imavov derrota Adesanya e finca o pé na elite dos pesos-médios do UFC

Nassourdine Imavov conquistou a maior vitória de sua carreira neste sábado (1), na luta principal do UFC Arábia Saudita. Diante do ex-campeão peso-médio (84 kg) Israel Adesanya, o russo naturalizado francês mostrou que merece fazer parte da elite da categoria e se aproximou de uma disputa pelo título.

De quebra, 'The Sniper' - como o atleta russo é conhecido - ainda ampliou a má fase vivida por 'Izzy'. Agora, Israel Adesanya amarga três derrotas seguidas, ficando cada vez mais longe de pleitear uma chance de recuperar o trono dos pesos-médios no Ultimate.

Por outro lado, Nassourdine Imavov desponta como um dos favoritos para lutar pelo cinturão após a disputa entre Dricus du Plessis e Sean Strickland, que acontece no próximo sábado (8), no UFC 312, na Austrália. Isso porque, agora, o russo soma quatro vitórias consecutivas e deve subir ainda mais no ranking da categoria, onde atualmente está na 5ª posição.

A luta

Adesanya começou a luta mais ativo do que de costume, soltando um grande volume de golpes. Por sua vez, Imavov lançava ataques pontuais, como um bom upper que jogou o rival para trás, e tentava mesclar com tentativas de levar o duelo para o chão. A expressão no rosto de ambos também contrastava. O nigeriano parecia focado e tenso, enquanto o russo naturalizado francês aparentava mais tranquilidade no olhar.

O segundo assalto parecia que seguiria o mesmo roteiro do primeiro. Porém, com um cruzado de direita que pegou na ponta do queixo do nigeriano, Imavov levou Adesanya à lona, abrindo o caminho para sua vitória por nocaute técnico, após mais alguns socos aplicados e a interrupção do árbitro Marc Goddard.

Confira os resultados do UFC Arábia Saudita

Nassourdine Imavov venceu Israel Adesanya por nocaute técnico;

Michael Page venceu Shara Magomedov por decisão unânime dos juízes;

Sergei Pavlovich venceu Jairzinho Rozenstruik por decisão unânime dos juízes;

Vinicius Lok Dog venceu Said Nurmagomedov por decisão unânime dos juízes;

Fares Ziam venceu Mike Davis por decisão unânime dos juízes;

Muhammad Naimov venceu Kaan Ofli por decisão unânime dos juízes;

Shamil Gaziev venceu Thomas Petersen por nocaute técnico;

Terrance McKinney venceu Damir Hadzovic por nocaute técnico;

Jasmine Jasudavicius venceu Mayra Sheetara por decisão unânime dos juízes;

Bogdan Grad venceu Lucas Alexander por nocaute técnico;

Hamdy Abdelwahab venceu Jamal Pogues por decisão dividida dos juízes.