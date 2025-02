Igor Coronado valoriza maior minutagem no Corinthians em 2025: "Posso jogar em qualquer posição"

O meia Igor Coronado valorizou a maior minutagem que vem recebendo da comissão técnica do Corinthians em 2025. O atleta, que fez um dos gols da vitória por 2 a 1 sobre o Noroeste, se colocou à disposição para ajudar a equipe "em qualquer posição".

"Fico feliz de ter mais oportunidades, espero crescer jogo após jogo. Estou à disposição do treinador para jogar em qualquer posição, hoje joguei mais pelo meio, ajudei o time e estou feliz com a vitória", disse Coronado à Cazé TV.

O Corinthians manteve o controle total da partida contra o Noroeste ao longo dos 90 minutos e criou as melhores chances. No primeiro tempo, Igor Coronado foi às redes, enquanto Talles Magno ampliou na segunda etapa. Pedro Felipe descontou para os visitantes nos minutos finais.

Com a vitória, o Corinthians pulou momentaneamente para a liderança do grupo A, com 15 pontos, três a mais em relação ao Mirassol, que ainda joga na rodada.

O jogo seguinte do Corinthians será contra o Grêmio Novorizontino, na próxima segunda-feira, às 21h30 (de Brasília), em Novo Horizonte. O duelo, válido pela 11ª rodada do Paulista, foi adiantado por conta do compromisso do Timão na Copa Libertadores.