Guilherme vê energia da Vila diferente após chegada de Neymar e celebra "grande jogo" contra o São Paulo

O Santos voltou a vencer no Campeonato Paulista neste sábado, ao bater o São Paulo de virada, por 3 a 1, pela sexta rodada da competição. Autor de dois gols, o artilheiro Guilherme celebrou o triunfo na Vila Viva Sorte e revelou sentir uma energia diferente após a chegada de Neymar.

"Mais uma vez eu glorifico a Deus por esse por esse momento, por esse tempo. Eu creio que de fato Deus separou esse momento para viver aqui no Santos. Já é uma grande honra vestir essa camisa. E agora de fato ser eternizado na história do clube, para mim é algo muito gratificante. Feliz pelo resultado, a gente precisava dar uma resposta primeiro para nós mesmo, depois uma resposta para o nosso torcedor. E hoje, graças a Deus, fizemos um grande jogo, um grande primeiro tempo, um grande segundo tempo e vencemos um clássico muito difícil", disse à TNT Sports.

Neymar foi apresentado como novo reforço do Santos na última sexta-feira e foi recebido com grande festa. Guilherme rasgou elogios ao novo camisa 10 do Peixe e revelou que sentiu uma atmosfera diferente ao entrar em campo.

O Amado vem acertando muito nas comemorações. O gol 13 mil chegou! ?? pic.twitter.com/NhV62FpBM2 ? Santos FC (@SantosFC) February 2, 2025

"Ele é um cara que, de fato, vou falar por mim: ontem eu assisti toda a festa pela televisão, depois eu assisti toda a coletiva dele, cada palavra, cada pergunta que foi feita, cada resposta do Neymar e já deu para ver que a energia, assim que a gente entrou em campo hoje, foi diferente. Então, a atmosfera pós-Ney é incrível. Agora aquela ansiedade jogar do lado do homem", declarou.

Neymar foi liberado pelo Santos e assistiu ao confronto de casa. O atacante deve ser regularizado nos próximos dias e tem a expectativa de estrear pelo Peixe na quarta-feira em duelo contra o Botafogo-SP. A bola rola às 21h35 (de Brasília), na Vila Viva Sorte. Ele se apresenta na segunda-feira.

"Tomara que sim. Dá para ver nitidamente que ele está feliz, ele está querendo muito ajudar. O Neymar pode ter certeza que se depender do Guilherme e de todos os companheiros, nós vamos dar a vida dentro de campo para ajudá-lo, porque a gente sabe da qualidade, não tem nem que ficar falando do Neymar, ele não precisa provar nada para ninguém, essa que é a verdade. O privilégio é todo nosso de dividir o campo com ele", seguiu.

Com o resultado, o Santos voltou a vencer depois de três derrotas. O Peixe chegou aos sete pontos e fica na segunda posição do Grupo B, atrás apenas do Guarani, que tem a mesma pontuação.