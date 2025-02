Guarani x Palmeiras: saiba onde assistir ao jogo pela sexta rodada do Paulistão

O Palmeiras entra em campo neste domingo contra o Guarani para duelo da sexta rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

Onde assistir: a partida entre Guarani e Palmeiras terá transmissão da CazéTV (Youtube), PlayPlus, R7, Record, Uol Play, Nosso Futebol e Zapping TV.

Atividades táticas e todas as atenções voltadas ao desafio do próximo domingo! Avanti! ? ? https://t.co/U1XntqtC9s pic.twitter.com/vSKUAuMAng ? SE Palmeiras (@Palmeiras) January 31, 2025

Como chegam as equipes?

A equipe palmeirense está há dois jogos sem vencer no Estadual. Na última rodada, o Verdão empatou sem gols com o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque. Antes disso, perdeu do Novorizontino, de virada, por 2 a 1, na Arena Barueri.

Ao todo, o Palmeiras tem duas vitórias, dois empates e uma derrota. Com isso, a equipe fica na vice-liderança do Grupo D, com oito pontos, quatro a menos que o líder São Bernardo. O duelo contra o Bugre é o último antes do clássico contra o Corinthians.

O Guarani, por sua vez, vem de uma derrota por 3 a 2 contra o Mirassol. O Bugre é líder do Grupo B, com sete pontos, três a mais que o Santos. O time do interior paulista tem duas vitórias, duas derrotas e um empate até o momento.