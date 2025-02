Grêmio x São Luiz: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Gaúcho

Grêmio e São Luiz se enfrentam neste sábado (1º), às 16h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, pelo Campeonato Gaúcho.

A partida terá transmissão da Globo (TV aberta) e Premiere (canal por assinatura). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Grêmio deve ter volta de titulares, e Tiago Volpi deve estar à disposição de Gustavo Quinteros. O arqueiro foi apresentado pelo time gaúcho na última segunda-feira (28).

O Tricolor é o líder do Grupo A do Estadual, com sete pontos. O time vem de vitória por 3 a 0 sobre o Monsoon.

Do outro lado, o São Luiz é o terceiro do Grupo C, com cinco pontos. O time não vence fora de casa pelo Gaúcho desde 2021.

Grêmio x São Luiz

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data e horário: 1º de fevereiro de 2025, às 16h30 (de Brasília)

Transmissão: Globo e Premiere