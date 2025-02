Grêmio goleia o São Luiz na Arena e encaminha vaga às semifinais do Gaúcho

Sem sustos, o Grêmio fez bem seu dever de casa neste sábado, na Arena do Grêmio. Com dois gols de Cristaldo, mais um de Aravena, Monsalve e Braithwaite, o time de Gustavo Quinteros encaminhou sua classificação para as semifinais do Campeonato Gaúcho ao superar o São Luiz pelo placar de 5 a 0, na abertura da quarta rodada.

Invicto, foi a terceira vitória seguida do Grêmio, que chegou a 10 pontos no Grupo A. Os líderes de cada chave têm vaga garantida na próxima fase do estadual. Já o São Luiz perdeu sua invencibilidade, se mantendo em segundo lugar do Grupo C, com cinco pontos.

Como de costume com o novo treinador, o Grêmio começou o duelo marcando pressão. Empurrando o São Luiz na defesa, chegou até a abrir o placar com Braithwaite, com cinco minutos, mas o VAR anulou por impedimento de Villasanti, na origem da jogada. Voltando à estaca zero, os donos da casa não mudaram a postura.

Aos 23, Braithwaite girou na área e serviu Cristaldo, que enfim abriu o placar. O argentino ampliou minutos depois, aos 37, em bela jogada individual. Na reta final do primeiro tempo, aos 42, Aravena marcou o terceiro, deixando o Grêmio em situação confortável na partida. Antes, o atacante ainda carimbou a trave.

No segundo tempo, o São Luiz teve sua primeira finalização, em chute de Da Silva, defendido por Grando. O lance assustou o Grêmio, que passou a trocar mais passes, em linha baixa, para ditar o ritmo do duelo. Mesmo assim, quase foi surpreendido, quando Henrique Ávila chutou e Jemerson bloqueou na hora certa.

Vendo o time ser pressionado e pouco participativo, Quinteros oxigenou a equipe e passou a ter mais a posse de bola. Edenilson tocou para Aravena, que chutou rasteiro. O goleiro deu rebote e Monsalve, que tinha acabado de entrar, fez o quarto. Ainda deu tempo de Braithwaite fazer um belo gol e sacramentar a goleada gremista.

O Grêmio volta a campo na quarta-feira, às 22h, no duelo contra o Juventus, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Mais cedo, às 21h30, o São Luiz recebe o Pelotas, no 19 de outubro, em Ijuí.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 5 X 0 SÃO LUIZ

GRÊMIO - Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson (Gustavo Martins) e Viery; Dodi (Cuéllar), Villasanti e Cristaldo (Monsalve); Pavón (Edenílson), Braithwaite e Aravena (Gabriel Mec). Técnico: Gustavo Quinteros.

SÃO LUIZ - Paulo Gianezini; Muriel, Ricardo Thalheimer, Bruno Jesus e Márcio Duarte (Henrique Ávila); Cleison Tetê, Anderson Recife (Garré), Adailson e Luiz Henrique (Diego Gabriel); Maikon Aquino (Gabriel Pereira) e Marlon Martins (Da Silva). Técnico: Alessandro Telles.

GOLS - Cristaldo, aos 23 e 37. Aravena, aos 42 minutos do primeiro tempo. Monsalve, aos 34, Braithwaite, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Viery, Villasanti, Rodrigo Ely e Pavón (Grêmio); Da Silva (São Luiz).

ÁRBITRO - Lucas Guimarães Horn (RS).

RENDA - R$ 1.234.830,00.

PÚBLICO - 23.133 torcedores.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).