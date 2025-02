Giro: Fortaleza vence o Floresta e avança às semis do Cearense

O Fortaleza está na semifinal do Campeonato Cearense. Neste sábado, o Leão do Pici visitou o Floresta, no estádio Presidente Vargas. Com gol de Yago Pikachu, a equipe venceu o adversário por 1 a 0.

A vitória garantiu o Tricolor na semifinal do Estadual. Com 12 pontos a uma rodada do fim da primeira fase, o Fortaleza lidera o Grupo B e não pode mais ser alcançado pelas demais equipes. O Floresta ocupa a segunda posição do Grupo A, com cinco unidades.

O Fortaleza volta suas atenções ao duelo contra o Sport, válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste. As equipes se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília). O Floresta, por sua vez, joga no próximo sábado contra o Tirol, pelo Cearense.

O Leão do Pici abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento na área, Zé Welison ganhou da marcação e rolou para Yago Pikacu, que bateu cruzado de primeira no cantinho.

Alô, semifinal! Estamos chegando! Com a vitória sobre o Floresta na partida de hoje, o Tricolor do Pici conquistou sua vaga direta na semifinal do Campeonato Cearense!

Sport perde clássico para o Santa Cruz pelo Pernambucano

Santa Cruz e Sport travaram o clássico neste sábado, no estádio do Arruda, em Recife, pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano. Com gol de Douglas aos 40 minutos do segundo tempo, os donos da casa venceram por 1 a 0. O Leão da Ilha ocupa a quarta posição do Estadual, com nove pontos, enquanto o Tricolor é o líder com 13.

Fim de jogo!

Chapecoense e Criciúma empatam sem gols pelo Catarinense

Também neste sábado, Chapecoense e Criciúma empataram sem gols, no estádio Municipal Josué Annoni, pela sexta rodada do Campeonato Catarinense. A Chape, mandante no clássico, ocupa a quarta colocação, com nove pontos. Já o Tigre segue na liderança, com onze unidades.

Em outro clássico pelo Catarinense neste sábado, o Avaí venceu o Joinville por 3 a 0, com gols de Vágner Love (2x) e Andrey, na Ressacada. Os donos da casa pularam para a terceira posição, com nove pontos, enquanto os visitantes ocupam a sétima colocação, com seis.

Fim de jogo! Chapecoense pressiona e disputa até o final, mas empata sem gols diante do Criciúma no Estádio Josué Annoni, em Xanxerê. A Chapecoense volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Barra em partida válida pela 7ª rodada do Catarinense.

Paraná vence o Rio Branco-PR e sai da zona de rebaixamento do Paranaense

O Paraná enfim venceu seu primeiro jogo no Campeonato Paranaense. Neste sábado, com gol de Rikelmi, a equipe ganhou do Rio Branco-PR por 1 a 0, fora de casa, no estádio Fernando Scharbub Farah, pela sétima rodada. O time visitante saiu da zona de rebaixamento e saltou para a décima posição, com seis pontos, mesma pontuação dos mandantes, que aparecem na nona colocação.