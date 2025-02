Gêmio vence o São Luiz por 3 a 0 e mantém invencibilidade na temporada

Pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho, neste sábado, o Grêmio superou o São Luiz de Ijuí na Arena do Grêmio por 4 a 0. Os gols da partida foram marcados por Cristaldo, que foi às redes duas vezes, Arezo e Monsalve.

O Tricolor chegou a quatro jogos na temporada e ainda não sabe o que é perder. Antes da partida, o Grêmio tinha enfrentado o Brasil de Pelotas, Caxias e o Monsoon, acumulando duas vitórias e um empate, marcando sete gols no total.

O Imortal chegou aos 10 pontos no grupo A do Estadual, abrindo oito pontos de vantagem para o segundo colocado Guarany, que ainda enfrenta o EC Pelotas neste domingo. Já o São Luiz ocupa a segunda colocação do grupo c com cinco pontos, e pode ser superado pelo Monsoon em caso de vitória diante do Ypiranga às 19h (de Brasília).

A equipe do Grêmio volta a campo nesta quarta às 22h (de Brasília) para jogar o clássico contra o Juventude, o Gre-Ju, no Alfredo Jaconi, também pelo Campeonato Gaúcho.

Também na próxima quarta-feira, pelo Estadual, o clube de Ijuí recebe no Estádio 19 de Outubro o EC Pelotas, às 21h30 (de Brasília).

Os gols do jogo

Aos 23 minutos da primeira etapa, Braithwaite conseguiu um passe para Cristaldo na entrada da área que, com um toque na bola, conseguiu passar do marcador para finalizar cruzado a um passo da pequena área, e marcou seu primeiro gol no jogo.

Com 37 no relógio, Cristaldo recebeu a bola do atacante Pavón dentro da área e converteu a chence com uma batida aberta com a perna esquerda.

No fim da primeira etapa, aos 43 minutos, Cristaldo tentou encobrir o goleiro do São Luiz. A bola bateu no travessão e sobrou para o centroavante Arezo marcar de cabeça com o gol aberto.

Já no segundo tempo, com 35 minutos, Monsalve aproveitou o rebote do goleiro para anotar o quarto do Grêmio no jogo.

Aos 44 da etapa complementar, Edenilson roubou a bola no meio de campo e passou para Braithwaite que, em uma bela arrancada, finalizou forte a gol e fechou o placar.