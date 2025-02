Garota viaja da Bolívia para realizar sonho de namorado carioca assistir apresentação de Neymar no Santos

A volta de Neymar ao Santos mexeu com torcedores do mundo inteiro. Não á toa, Gabriela viajou de La Paz, na Bolívia, para assistir à apresentação do atacante in loco na Vila Belmiro, nesta sexta-feira.

A brasileira de 19 anos estuda engenharia civil no país e topou enfrentar uma viagem de quase 3 mil quilómetros para realizar o sonho do namorado.

Pedro mora no Rio de Janeiro, mas se tornou santista por conta da idolatria por Neymar.

"Eu enfrentei essa viagem porque gosto do Neymar desde a época que ele estava no Santos. Vou sempre ao Maracanã quando ele vai jogar lá, que são poucas vezes. Acompanhei ele em todos os clubes e decidi vir ver ele ser apresentado aqui no Santos. Meu amor pelo Neymar fez eu ser santista", disse.

"Eu vim por causa dele", completou Gabriela.

O casal chegou para a festa por volta de 12 horas (de Brasília) e foram os primeiros a entrar quando os portões abriram, às 16 horas. Os dois, aliás, correram risco de ficar de fora do evento.

"Primeira vez que eu vim para cá. Estava ansioso, nem consegui dormir direito. Fiquei rolando de um lado para outro na cama. Passei a madrugada tentando conseguir ingresso. A gente veio, nem que fosse para ficar do lado de fora, mas consegui o ingresso", revelou Pedro.

Além de Neymar, a festa contou com diversas atrações, incluindo shows de Mano Brown, Projota, Supla, MC Bin, MC WM e outros.

Neymar, que rescindiu com o Al-Hilal, assinou um contrato de cinco meses com o Santos, com possibilidade de prorrogação. Ele será o camisa 10 do time.

"É bom para o futebol, bom para todos os clubes. Ele é muito grande. E que ele traga o hexa para nós", finalizou o fã do atacante.

O jogador de 32 anos defendeu o Santos de 2009 até 2013. Ao todo, foram 225 jogos e 136 gols pelo clube paulista, além de um título da Libertadores, marcando na final, um da Copa do Brasil e três do Campeonato Paulista.

De volta ao Santos, Neymar disputará o Campeonato Paulista, Brasileirão e Copa do Brasil.