Forte chuva prejudica gramado da Vila horas antes de Santos x São Paulo

O gramado da Vila Viva Sorte foi bastante danificado pela forte chuva que assolou a Baixada Santista neste sábado, dia do clássico entre Santos e São Paulo, às 20h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

O temporal durou toda a tarde e invadiu o período da noite, sem cessar. Com isso, diversas poças de água começaram a aparecer no gramado da Vila Viva Sorte, colocando em dúvida a qualidade do espetáculo deste sábado.

No entorno da Vila Belmiro o clima de clássico também foi apaziguado pela chuva. Ao invés de fazerem uma grande festa nas ruas que cercam o estádio, torcedores do Peixe procuraram se abrigar em lugares cobertos para se protegerem.

Esse é o primeiro jogo do Santos após a apresentação de Neymar. O craque, inclusive, é esperado na Vila Viva Sorte para acompanhar o clássico das tribunas. Sua estreia, no entanto, deverá acontecer na próxima quarta-feira, contra o Botafogo-SP, novamente em casa.

O São Paulo chega para o San-São embalado pelas três vitórias consecutivas no Campeonato Paulista, contra Guarani, Corinthians e Portuguesa. Já o Santos não vence há três rodadas, somando derrotas para Palmeiras, Veloclube e São Bernardo.