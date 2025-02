Fluminense vence clássico contra o Flamengo pela Superliga feminina de vôlei

Na noite desta sexta-feira, o Fluminense derrotou o Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 0 no Tijuca Tênis Clube, pela quinta rodada do returno da Superliga feminina de vôlei. O Tricolor Carioca fechou o clássico com parciais de 26/24, 25/20 e 25/21.

Com a vitória, as jogadoras do Fluminense ultrapassaram o Flamengo na classificação e alcançaram a quarta posição, com 33 pontos após 16 jogos. O Rubro-Negro, que está em quinto lugar com os mesmos 33 pontos, terá agora pela frente duas semanas sem jogos para buscar ajustes na equipe após o revés desta sexta.

O Flamengo teve uma baixa importante para o duelo, já que não pôde contar com a capitã Michelle, que está em tratamento se recuperando de uma lesão no pé esquerdo.

O Sesc RJ Flamengo fez um bom primeiro set e chegou a ter o set point em 24-22. Porém, o elenco caiu de produção na reta final. Com isso, o Tricolor ganhou confiança e virou a partida.

"Nós não fizemos uma boa apresentação. Até começamos bem, porém, não soubemos lidar com a queda de rendimento no primeiro set. Temos que ter paciência e seguir trabalhando. Teremos duas semanas sem jogos e tenho certeza de que voltaremos mais fortes", disse Edinara, atleta do Flamengo.

Assim como o Flamengo, o Fluminense irá demorar para voltar à quadra. O próximo compromisso do Tricolor é apenas no dia 13 de fevereiro, às 21h (de Brasília), contra o Dentil/Praia Clube. Por sua vez, o Mengão irá encarar o Sesc Vôlei Bauru um dia depois, às 21h.