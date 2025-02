Fluminense encaminha renovação com o colombiano Jhon Arias

A novela sobre a permanência ou não de Jhon Arias no Fluminense parece estar chegando ao fim. O Tricolor Carioca teria chegado a um acordo com o colombiano, que irá estender seu vínculo com o clube das Laranjeiras após não conseguir uma transferência para o futebol europeu.

A oficialização sobre a renovação do contrato de Arias deve acontecer ainda neste sábado, em uma entrevista coletiva no CT Carlos Castilho, com a presença do presidente Mário Bittencourt.

A informação sobre o acerto do Fluminense com Jhon Arias para a renovação do colombiano foi divulgada inicialmente pela TNT Sports.

Quando a renovação for concretizada, Arias ganharia um aumento salarial por parte do Flu, que fez a primeira proposta de extensão de vínculo ao jogador de 27 anos ainda em agosto.

O meia possuía contrato com o Fluminense até junho de 2026. Por sua vez, o Tricolor Carioca teria ofertado para Arias um dos maiores contratos da história do clube, com o salário do colombiano podendo passar de R$ 1.3 milhão.

Arias chegou no Fluminense em 2021, tendo disputado 196 jogos com a camisa do Tricolor desde então. Além disso, o colombiano marcou 43 gols e deu 42 assistências pela equipe onde já conquistou três títulos: Campeonato Carioca (2023), Copa Libertadores (2023) e Recopa Sul-Americana (2024).