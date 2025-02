Fluminense anuncia renovação com o atacante colombiano Jhon Arias

O Fluminense acertou a renovação de contrato com Jhon Arias, neste sábado (1º). O atacante colombiano de 27 anos assinou novo vínculo com o Tricolor das Laranjeiras até o meio de 2028.

O que aconteceu

O anúncio oficial da renovação aconteceu na manhã deste sábado (1), em coletiva de imprensa no CT Carlos Castilho e com a presença do presidente do Flu, Mário Bittencourt.

No Fluminense desde agosto de 2021, o atacante colombiano renovou o vínculo até o meio 2028. Um dos destaques do Flu na conquista da Libertadores de 2023 e da Recopa, Arias soma 196 jogos com a camisa tricolor, tendo marcado 43 gols.

ELE É NOSSO!



O ídolo Jhon Arias acertou sua renovação de contrato com o Flu até o meio de 2028!



Que alegria enorme, craque! Seguimos cada vez mais juntos! ??



Saiba mais >> https://t.co/rQb9ol5bBO pic.twitter.com/Xn3X0IBHBh -- Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 1, 2025

Na Recopa, disputada no ano passado contra a LDU, do Equador, o colombiano foi o grande nome da partida, autor dos dois gols da vitória do Flu por 2 a 0. Arias também venceu duas vezes o Campeonato Carioca pela equipe.