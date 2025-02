Filho de Robinho homenageia Neymar e ele responde: 'Teu pai cuidou de mim'

Robson Júnior, filho do ex-jogador Robinho, publicou um vídeo sobre a volta de Neymar ao time da Vila Belmiro. Na publicação, o jogador das categorias de base do Peixe diz que é fã de Neymar, assim como o camisa 10 do Santos foi fã de Robinho na infância.

Neymar respondeu à publicação dizendo que Robinho cuidou dele quando era um "Menino da Vila", e que agora fará o mesmo por Robson Júnior, de 16 anos.

O que aconteceu

O filho de Robinho postou um vídeo no Instagram em homenagem a Neymar. Nas imagens, o craque que está de volta ao Santos aparece falando que Robinho era seu ídolo na infância.

"Hoje, nação santista, nosso sonho se tornou realidade. Depois de tanto tempo de espera, o Neymar voltou para casa!", escreveu Robson Júnior na publicação, que contém várias fotos deles juntos.

Um dia ele também foi fã e hoje é meu ídolo no futebol Robson Júnior

Neymar respondeu ao jovem jogador. "Bora moleque, teu pai cuidou de mim e eu cuidarei de você", disse o atual camisa 10 do Santos.

Robson Júnior, também conhecido como Juninho, tem 16 anos e atua nas categorias de base do Peixe, tendo inclusive atuado na Copinha deste ano.

Seu pai, Robinho, que atuava com a camisa 7 na Vila Belmiro, está preso desde março de 2024. O ex-jogador foi condenado a 9 anos de prisão por estupro cometido em 2013 na Itália.