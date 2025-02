Expulso no início do jogo contra o São Paulo, Caixinha não comanda o Santos em possível estreia de Neymar

O técnico Pedro Caixinha levou seu primeiro cartão vermelho desde que assumiu o Santos. O português foi expulso logo no início do clássico contra o São Paulo, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, neste sábado, e, portanto, não comandará o Peixe na possível estreia de Neymar pelo clube, contra o Botafogo-SP.

Quem deve comandar o time da Baixada Santista é Pedro Malta, auxiliar técnico de Caixinha. O Santos duela com o Botafogo-SP na próxima quarta-feira, na Vila Viva Sorte, a partir das 21h35 (de Brasília).

Pedro Caixinha foi advertido pelo árbitro Luiz Flávio de Oliveira e acabou indo para o vestiário aos seis minutos do primeiro tempo. O treinador reclamou de uma falta, recebeu o cartão amarelo. Na sequência, proferiu ofensas ao árbitro e tomou o cartão vermelho.

Neymar foi apresentado no Santos na última sexta-feira em grande festa na Vila. O jogador não pôde estrear no torneio no clássico pois ainda não está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nem inscrito na lista do Campeonato Paulista. Isso deve ocorrer nos próximos dias.

Havia a expectativa de que Neymar acompanhasse a partida em um dos camarotes da Vila Viva Sorte, mas a diretoria do Santos entendeu que as últimas horas do craque foram extremamente cansativas e, por isso, foi acordado de que ele se apresentasse somente na segunda-feira.