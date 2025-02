Ex-jogador do Botafogo tem calça arrancada durante assalto no Rio

Do UOL, no Rio de Janeiro

O ex-jogador do Botafogo Marcio Gomes foi assaltado na madrugada desta sexta-feira (31) em Nilópolis, na Baixada Fluminense (RJ). Na ação, o ex-volante de 44 anos teve a calça arrancada pelos criminosos antes de seu carro e seus pertences serem levados pelos assaltantes.

O que aconteceu

Marcio estava parado com seu veículo quando foi surpreendido pelos bandidos. Ele desceu do carro, mas a chave ficou presa na calça. Foi quando o criminoso derrubou o ex-jogador e arrancou sua peça de roupa, deixando-o apenas de cueca (veja no vídeo abaixo).

O UOL entrou em contato com a Polícia Civil, que confirmou a ocorrência. Segundo ela, imagens de câmeras de segurança estão sendo apuradas e a investigação já acontece:

O caso foi registrado na 57ª DP (Nilópolis). Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança e realizam diligências para apurar a autoria do crime

Polícia Civil do Rio de Janeiro

Já a Polícia Militar alega que não foi acionada. De qualquer forma, houve um reforço do policiamento na região: "De acordo com o comando do 20° BPM (Mesquita) a unidade não foi acionada. O policiamento foi intensificado na região".

Ex-jogador do Botafogo, Márcio Gomes é assaltado em Nilópolis, na Baixada Fluminense, no RJ.



Os bandidos levaram, além do carro, até a calça do ex-jogador. A 57ª DP investiga o caso, no qual ninguém foi preso até o momento.



Via: @jornalodia



📽️:RJ TVpic.twitter.com/O15ox1Df4b -- LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) February 1, 2025

Quem foi Marcio Gomes?

Marcio Gomes se aposentou em 2015, na Portuguesa (RJ) Imagem: Divulgação / Portuguesa

Marcio Gomes foi revelado nas divisões de base do Botafogo. Ele se profissionalizou no clube em 2002 e ficou até 2005.

Foram 72 jogos e cinco gols com a camisa do Glorioso. Em seguida, passou por diversas equipes de menor expressão como Volta Redonda, Resende, Macaé, América (RJ), Audax e Portuguesa (RJ). A Lusa carioca, inclusive, foi o último time que defendeu, em 2015.