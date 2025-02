Everton Cebolinha destaca confiança do Flamengo para a Supercopa Rei

O Flamengo fechou a preparação para a Supercopa Rei. Neste sábado, no Baenão, em Belém, o elenco rubro-negro fez a última atividade antes de encarar o Botafogo, neste domingo, às 16h (de Brasília) no Mangueirão. Everton Cebolinha, em coletiva, contou o clima para a decisão.

"Clima muito bom, o grupo está bem confiante. O trabalho tem sido bem-feito, tanto nos jogos que essa equipe pôde fazer, quanto na preparação diária. Ansiedade tem, obviamente, por se tratar da disputa do primeiro título e por ser um clássico também, mas a gente chega bem preparado, bem confiante. Eu particularmente estou muito ansioso, por poder voltar. É o meu segundo jogo na temporada, depois de muito tempo parado, ainda mais em uma decisão, ainda sendo um clássico. Espero que no domingo a gente possa estar comemorando", afirmou Cebolinha.

Após romper o tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo em agosto de 2024, Cebolinha voltou a jogar na última quinta-feira, na vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. O atacante destacou o apoio de Filipe Luís no processo de recuperação e contou como está se sentindo.

"O professor Filipe foi muito importante neste período. Na minha recuperação também, estava sempre lá no DM me dando palavras de apoio, falando sobre a minha importância para a equipe, dizendo que ia precisar de mim e que ia contar comigo, que eu ia somar bastante. Isso deixa o atleta muito mais confiante, muito mais ansioso para voltar logo. Eu procurei me dedicar ao máximo durante esses quase seis meses, uma lesão bem complicada. Tenho me sentido muito bem nos treinamentos, no próprio jogo. Obviamente que ainda falta um pouco de ritmo de jogo, uma decisão na jogada, em um drible, mas fisicamente eu me senti muito bem, até melhor do que eu imaginava. Depois de tanto parado, jogar 45 minutos naquela intensidade, naquele ritmo foi muito bom e espero que domingo eu possa ter um tempinho aí também", relatou.

A Supercopa Rei reúne os campeões do Campeonato Brasileiro (o Botafogo) e o da Copa do Brasil (o Flamengo) da última temporada.