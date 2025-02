Espanyol x Real Madrid: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Espanhol

Neste sábado, o Real Madrid visita o Espanyol, no RCDE Stadium. O jogo é válido pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol e começa às 17h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

O Espanyol está na zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol. Os donos da casa vão tentar surpreender para conquistar um bom resultado e sair da degola.

Já o Real Madrid embalou na temporada. A equipe comandada por Carlo Ancelotti abriu vantagem na ponta da competição e confirmou classificação nos playoffs da Liga dos Campeões.

Colocação na tabela

Espanyol: 20 pontos em 21 jogos, 18º lugar no começo da rodada.



Real Madrid: 49 pontos em 21 jogos, 1º lugar no começo da rodada.

Prováveis escalações

Espanyol: Garcia; El Hilali, Kumbulla, Leandro Cabrera, Sergi Gomez; Carreras, Kral, Lozano, Tejero; Puado, Veliz.



Técnico: Manolo González

Real Madrid: Courtois; Asencio, Tchouameni, Rudiger, Fran Garcia; Ceballos, Valverde; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior; Mbappé



Técnico: Carlo Ancelotti

Arbitragem

O jogo será apitado por Alejandro Muñiz Ruiz, com os assistentes Diego Sánchez Rojo e Fabián Blanco Rodríguez. No comando do VAR, estará Javier Iglesias Villanueva.