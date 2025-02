Espanyol x Real Madrid: horário e onde assistir ao jogo do Espanhol

O Espanyol recebe o Real Madrid neste sábado (01), às 17h, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol.

O duelo será transmitido pela ESPN e pelo streaming Disney+. O Placar UOL acompanha os lances do confronto em tempo real.

O Real busca manter sequência de vitórias e se distanciar na liderança. Vindo de quatro vitórias, sobre Real Valladolid, Las Palmas, Valencia e Sevilla, a equipe de Carlo Ancelotti soma 49 pontos, quatro a frente do Atlético de Madrid, e busca sair com os três pontos pela quinta vez seguida no torneio.

Em primeiro no Z3, o Espanyol precisa se recuperar para não ser rebaixado. Com 20 pontos, a equipe tem apenas cinco vitórias em 21 partidas disputadas, vindo de um empate com o Sevilla no último sábado (25). Se vencer o Real Madrid, deve subir ao menos uma posição e sair momentaneamente da zona de rebaixamento.

Espanyol x Real Madrid - 22ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e hora: 1º de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília)

Local: RCDE Stadium - Barcelona, Espanha

Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)